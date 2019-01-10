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Кот британского искусствоведа проделал дыру в портрете XVII века
10.1.2019 18:40
Фото: kartinnay-galerey.ru
В Великобритании из-за кошки пострадало произведение английского портретиста Джона Майкла Райта.
Как сообщает The Telegraph, на картину, созданную в XVII веке, прыгнул кот искусствоведа Бендора Гросвенора.
По словам Бендора Гросвенора, он занимался реставрацией старинного полотна, когда его питомец внезапно прыгнул на картину. После того, как кот вцепился когтями в произведение искусства, в холсте появилась дыра.
Искусствовед отметил, что купил работу английского портретиста Джона Майкла Райта несколько лет назад за 5250 фунтов стерлингов (более 400 тысяч рублей). Примерно такую же сумму он уже потратил "на очищение и обрамление" картины. Гросвенор отметил, что от когтей кота пострадала часть полотна, на которой изображена одежда, а не лицо.
Сколько времени и средств будет теперь потребуется на восстановление портрета, искусствовед не уточнил. Он лишь добавил, что кот, вероятно, не входит в число поклонников Джона Майкла Райта, поэтому "нисколько не жалеет о содеянном".
Напомним, минувшей осенью в Новокузнецке состоялись слушания по делу о затоплении магазина детских игрушек. Как постановил суд, виновником ЧП был кот, поэтому его владельцам предстоит возмещать ущерб.
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