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Врачи ампутировали стопы туристке, потерявшейся в горах на Урале
24.1.2019 13:24
Фото: inaturalist.org
Уральской туристке, потерявшейся в горах во время похода, врачи ампутировали стопы. Состояние пациентки медики оценивают как крайне тяжелое.
Две девушки провели на холоде трое суток, одна из них скончалась.
Туристка, потерявшаяся в горах на севере Свердловской области и найденная лишь через три дня, сейчас находится на лечении в ГКБ No 40 города Екатеринбурга. В медицинском учреждении сообщили, что пациентка уже перенесла экстренную операцию - врачи были вынуждены ампутировать ей стопы на уровне нижней трети голеней. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако состояние девушки остается крайне тяжелым.
По словам заведующего ожоговым отделением больницы Дмитрия Шуварина, пациентка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. До того, как врачи смогут ее стабилизировать, какие-либо прогнозы делать рано. Медикам удалось устранить основную причину интоксикации организма, но как организм будет справляться с последствиями столь длительной гипотермии, судить сложно.
В минувшую субботу, 19 января, пятеро жителей Екатеринбурга отправились в турпоход. Они направлялись к Сухогорскому камню, который расположен в пяти километрах от базы "Серебрянский камень". Во время восхождения на гору резко усилился снегопад. Из-за крайне плохой видимости группа приняла решение о начале спуска, но две женщины остановились и отстали от остальных. Другие участники группы, возвратившись на базу, сразу же обратились в экстренные службы.
На следующий день женщины смогли выйти по телефону на связь. Они сообщили, что заблудились. Нашли их лишь 22 января. К моменту прибытия сотрудников МЧС одна из потерявшихся туристок скончалась от холода, а другая обморозила ноги и пальцы рук. Первоначально ее госпитализировали в больницу Краснотурьинска, а затем перевели на лечение в Екатеринбург.
По факту случившегося проводят проверку следственные органы региона. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут позднее, отметили в СУ СКР по Свердловской области.
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