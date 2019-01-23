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После 29-летнего перерыва Машков возвращается на сцену Театра Олега Табакова
11:50
Фото: delphi.lv
После 29-летнего перерыва на сцену Театра Олега Табакова возвращается народный артист России и художественный руководитель театра Владимир Машков. Как сообщает ТАСС, актер появится на сцене в одной из своих лучших ролей - предстанет перед публикой в образе Абрама Шварца в возрожденной постановке "Матросская Тишина".
В минувшую среду, 23 января, спектакль по пьесе Александра Галича был представлен журналистам и критикам. Искушенная публика эмоций скрывать не стала, восторженно приняв постановку. Артисты отыграли полтора часа без антракта, после чего аплодировавшие стоя зрители несколько раз вызывали их на поклон под выкрики: "Браво".
Владимира Машкова, осенью прошлого года отметившего свой 55-летие, в образе было узнать достаточно сложно. Удивительно, что впервые в роли трогательного старика Шварца, обожающего своего сына, актер начал выходить на сцену еще в молодые годы.
Сюжет "Матросской Тишины" посвящен истории жителей еврейского местечка. Пьесу, в течение более чем двадцати лет находившуюся под цензурным запретом, Олег Табаков поставил лишь в 1990 году. Спектакль, созданный в подвале на улице Чаплыгина, практически сразу стал настоящим "хитом" театральной Москвы. Постановка была представлена в различных городах нашей страны и за рубежом.
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