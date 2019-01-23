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Громкий побег наркобарона Хоакина Гусмана помогла организовать его жена
09:33
Фото: periodistadigital.com
В организации дерзкого побега наркобарона Хоакина Гусмана деятельное участие принимала его супруга, передают американские СМИ. Как рассказал один из бывших подельников криминального авторитета, Коронель Аиспуро помогала мужу и его сыновьям обмениваться сообщениями.
По словам Дамасо Лопеса Нуньеса, который в прошлом сотрудничал с экстрадированным в Соединенные Штаты наркобароном Хоакином Гусманом, супруга преступника помогала мужу бежать из особо охраняемой тюрьмы в Мексике в 2015 году. Модель Эмма Коронель Аиспуро сыграла ключевую роль в организации этого преступления, подчеркнул экс-подельник Гусмана. Как передает телекомпания NBC, он выступал в качестве свидетеля на судебных слушаниях, которые продолжаются в Нью-Йорке.
Напомним, в 2015 году Гусман смог совершить дерзкий побег из особо охраняемой мексиканской тюрьмы Альтиплано. Один из наиболее опасных преступников планеты выбрался на свободу по туннелю, прорытому его сообщниками. Длина прохода, созданного на десятиметровой глубине, составляла примерно полтора километра.
Возобновив поиски преступника, мексиканские власти даже инициировали расследование в отношении известного американского киноактера и режиссера Шона Пенна. Дело в том, что знаменитый артист вместе с актрисой Кейт дель Кастильо после побега Хоакина Гусмана записывал тайное интервью с наркодельцом, отправившись для этого в джунгли.
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