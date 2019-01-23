|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Венесуэле протестующие сожгли статую Уго Чавеса
23.1.2019 20:53
Фото: gazeta.ua
В Венесуэле неизвестные осквернили статую Уго Чавеса, сообщает газета Nacional.
ЧП случилось во время акции протеста в штате Боливар. Вечером минувшего вторника (утром среды по Москве) вандалы облили монумент горючей жидкостью и подожгли.
В Сети позже распространились фото- и видеоматериалы, на которых можно увидеть объятый огнем памятник покойному венесуэльскому лидеру Уго Чавесу.
Статую, установленную на территории района Сан-Феликс, открыли летом прошлого года.
По данным латиноамериканских СМИ, в городе Пуэрто-Кабельо (штат Карабобо на севере страны) в ночь на среду манифестанты подожгли участок полиции. Огонь полностью охватил двухэтажное здание. Сведений о пострадавших из официальных источников пока не поступало.
В минувший понедельник, 21 января, жители Каракаса начали выходить на улицы, чтобы принять участие в антиправительственных акциях. Манифестации были организованы оппозицией после того, как потерпели неудачу военные, пытавшиеся совершить мятеж утром того же дня.
Представители оппозиции тем временем анонсировали проведение новых масштабных акций протеста против президента Николаса Мадуро.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|