Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Париже на стене бутика Oscar de la Renta во время ремонта нашли старинную картину

23.1.2019 17:16

Фото: vk.me



В Париже случайно нашли созданное в 17-м веке полотно, передает The New York Times. Картина, обнаруженная во время ремонта в бутике Oscar de la Renta, не может быть отделена от стены. Поэтому руководство модного дома уже согласилось оплатить работы по реставрации полотна, которое останется в магазине.



Произведение искусства нашли летом, когда велись подготовительные работы перед ремонтом. За стеной скрывалась выполненная маслом картина, размеры которой составляют примерно три на шесть метров. Полотно изображает въезжающих в Иерусалим придворных 17-го века. По мнению экспертов, работа была создана художником Арно де Вуэз, который трудился с придворным живописцем Людовика XIV Шарлем Лебреном.



Как полотно могло оказаться приклеенным к стене, пока можно лишь догадываться. Вероятно, владельцы картины пытались спасти ее в годы Второй мировой войны. Уточняется, что полотно так прочно прикреплено, что его не представляется возможным снять без повреждений.



Исполнительный директор модного дома Oscar de la Renta Алекс Болен ранее предложил хозяевам здания оплатить восстановление полотна, если отреставрированное произведение искусства останется в бутике. Владельцы здания согласились заключить такую сделку. В целях обеспечения безопасности картины в бутике будет усилена охрана. Кроме того, окна второго этажа решено заменить на конструкции с особо прочным стеклом.



Напомним, ранее в дар дому-музею Ван Гога в Дренте пожилая жительница Нидерландов передала картину, которая, предположительно, могла быть создана художником. 92-летнюю женщину очень впечатлил теплый прием в музее. Отмечается, что нижняя часть полотна, изображающего посетителей кафе, имеет некоторые повреждения, однако на картине можно различить подпись - Vincent.



Автор: Злата Богатова

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