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В Нидерландах найдена неизвестная картина Ван Гога
18.1.2019 16:09
Фото: livejournal.com
В дар дому-музею Ван Гога в Дренте пожилая жительница Нидерландов передала картину, которая, предположительно, могла быть создана художником.
Как отмечает телевизионный канал RTV Drenthe, 92-летнюю женщину очень впечатлил теплый прием в музее.
Картина, которая, вероятно, написана Ван Гогом, изображает посетителей кафе. Внизу можно увидеть подпись - Vincent. Отмечается, что нижняя часть полотна, пожертвованного дому-музею Ван Гога, имеет некоторые повреждения.
Картину поместили в сейф, который особо охраняется. Предполагается, что мероприятия по установлению авторства этого полотна могут потребовать около года. Если по итогам исследований подтвердится, что это подлинник, стоимость произведения искусства может составлять десятки миллионов долларов.
Пока же эксперты пытаются понять, где могла создаваться эта работа, учитывая что в руках изображенных на ней людей - пиво в бокалах. В Новом Амстердаме (нынешнем Нью-Йорке) посетители в основном предпочитали джин, в результате появились предположения о том, что Ван Гон написал работу, когда жил в Гааге.
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