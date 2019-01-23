Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Хакасские полицейские застрелили подозреваемого в жестоком убийстве матери

23.1.2019 16:35

Фото: livejournal.com



В Хакасии сотрудники вневедомственной охраны были вынуждены застрелить мужчину, который пытался на них напасть с самодельным молотком.



Перед этим 32-летний житель города Абаз расправился с собственной матерью.



Как информирует пресс-служба республиканского СУ СКР, по факту убийства и посягательства на жизнь правоохранителей уже возбудили уголовное дело по соответствующим статьям. В ходе начатого расследования установлено, что 59-летняя женщина была убита собственным сыном в минувшее воскресенье, 20 января. Мужчина до смерти забил мать во время ссоры. По версии следствия, убийца орудовал самодельным молотком.



Соседи обратились в экстренные службы, после чего к месту происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Обнаружив тело женщины с явными признаками насильственной смерти они попытались задержать мужчину, находившегося рядом. Однако подозреваемый попытался атаковать силовиков. В результате полицейские были вынуждены применить табельное оружие.



Злоумышленник, получивший ранения в область груди и правую руку, скончался на месте происшествия, сообщили представители регионального ведомства.



По предварительным данным, причиной гибели хозяйки квартиры стали множественные рубленые травмы шеи и головы.



Автор: Злата Богатова

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