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Хакасские полицейские застрелили подозреваемого в жестоком убийстве матери


23.1.2019 16:35
Хакасские полицейские застрелили подозреваемого в жестоком убийстве материФото: livejournal.com

В Хакасии сотрудники вневедомственной охраны были вынуждены застрелить мужчину, который пытался на них напасть с самодельным молотком.

Перед этим 32-летний житель города Абаз расправился с собственной матерью.

Как информирует пресс-служба республиканского СУ СКР, по факту убийства и посягательства на жизнь правоохранителей уже возбудили уголовное дело по соответствующим статьям. В ходе начатого расследования установлено, что 59-летняя женщина была убита собственным сыном в минувшее воскресенье, 20 января. Мужчина до смерти забил мать во время ссоры. По версии следствия, убийца орудовал самодельным молотком.

Соседи обратились в экстренные службы, после чего к месту происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Обнаружив тело женщины с явными признаками насильственной смерти они попытались задержать мужчину, находившегося рядом. Однако подозреваемый попытался атаковать силовиков. В результате полицейские были вынуждены применить табельное оружие.

Злоумышленник, получивший ранения в область груди и правую руку, скончался на месте происшествия, сообщили представители регионального ведомства.

По предварительным данным, причиной гибели хозяйки квартиры стали множественные рубленые травмы шеи и головы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 344

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