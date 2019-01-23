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Хакасские полицейские застрелили подозреваемого в жестоком убийстве матери
23.1.2019 16:35
Фото: livejournal.com
В Хакасии сотрудники вневедомственной охраны были вынуждены застрелить мужчину, который пытался на них напасть с самодельным молотком.
Перед этим 32-летний житель города Абаз расправился с собственной матерью.
Как информирует пресс-служба республиканского СУ СКР, по факту убийства и посягательства на жизнь правоохранителей уже возбудили уголовное дело по соответствующим статьям. В ходе начатого расследования установлено, что 59-летняя женщина была убита собственным сыном в минувшее воскресенье, 20 января. Мужчина до смерти забил мать во время ссоры. По версии следствия, убийца орудовал самодельным молотком.
Соседи обратились в экстренные службы, после чего к месту происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Обнаружив тело женщины с явными признаками насильственной смерти они попытались задержать мужчину, находившегося рядом. Однако подозреваемый попытался атаковать силовиков. В результате полицейские были вынуждены применить табельное оружие.
Злоумышленник, получивший ранения в область груди и правую руку, скончался на месте происшествия, сообщили представители регионального ведомства.
По предварительным данным, причиной гибели хозяйки квартиры стали множественные рубленые травмы шеи и головы.
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