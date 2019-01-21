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Омбудсмен: Кемеровские школьники падают в обмороки от голода
12:38
Фото: yandex.net
Кузбасские школьники все чаще падают в голодные обмороки. С таким заявлением выступил региональный уполномоченный по правам детей Дмитрий Кислицын. Он рассказал о складывающейся ситуации на сессии облсовета, сообщает агентство "Интерфакс".
По словам омбудсмена, в последнее время к нему все чаще обращаются педагоги, рассказывая о подобных происшествиях. Классные руководители обращают внимание на связанное с питанием социальное расслоение среди учащихся, отметил Дмитрий Кислицын. Когда одни дети направляются в школьную столовую и нормально питаются, другие вынуждены сидеть в классах и голодать. В результате школьники все чаще падают в обмороки, и это не может не вызывать тревогу.
Омбудсмен при этом пояснил, что у родителей попросту нет денег на полноценный завтрак утром. Нет у местных жителей и средств, чтобы выдать своему ребенку на школьный обед "те самые пятьдесят рублей". Если ранее случаи обмороков были довольно редкими, единичными, сейчас "покатился целый ком". Как сообщил Кислицын, речь идет о сельских школах и ребятах, приезжающих на занятия из поселков.
Кислицын добавил, что уже обратился с просьбой оплачивать расходы на питание детей к руководству коммерческих предприятий. Благодаря бизнесменам, взявшим "шефство" над одной из школ Кемеровского района Кузбасса, теперь полноценно обедают одиннадцать ребят.
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