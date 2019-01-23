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В московском кафе официантка напала на посетительницу
23.1.2019 11:56
Фото: vk.me
Официантка одного из кафе Москвы сломала руку посетительнице, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах города.
Уточняется, что пострадавшая женщина также получила колотые ранения.
Как стало известно, ЧП случилось в кафе, расположенном по адресу: проспект Мира, дом 21. В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что между посетительницей 1967 года рождения и 29-летней официанткой случился конфликт. Во время выяснения отношений работница заведения, являющаяся уроженкой Таджикистана, начала избивать клиентку. Официантка также нанесла пострадавшей колотые ранения, используя неустановленный предмет.
Позднее у раненой посетительницы был диагностирован перелом левой локтевой кисти и ряд других травм. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело.
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