Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Опубликовано последнее сообщение пропавшего футболиста «Кардиффа» Салы

11:09

Фото: fcgb.net



Незадолго до исчезновения аргентинский футболист Эмилиано Сала пожаловался на плохое состояние воздушного судна, на котором он летел в Кардифф.



Содержание аудиосообщения, отправленного группе друзей в WhatsApp, приводит газета Clarin.



Перед исчезновением самолета, в котором летел спортсмен, Эмилионо Сала пожаловался друзьям на то, что воздушное судно "выглядит так, будто сейчас развалится". Спортсмен отметил, что если в скором времени он не выйдет на связь, стоит начинать его поиски. Обращаясь к своему отцу, Сала признался, что ему очень страшно. Отец футболиста, Орасио Сала, уже подтвердил подлинность этой аудиозаписи, сообщает аргентинская газета.



ЧП случилось в минувший вторник, когда с районов пропал легкий самолет с двумя людьми на борту. Воздушное судно из Нанта направлялось в Кардифф. Самолет, в котором был 28-летний Сала, несколько дней назад перешедший в "Кардифф Сити", пропал в районе Нормандских островов.



Поисково-спасательные мероприятия, начавшиеся сразу после того, как стало известно об исчезновении самолета, продолжались пятнадцать часов. В них участвовали сотрудники экстренных служб Великобритании и Франции. В ходе осмотра акватории в воде были обнаружены предметы, которые, предположительно, могут являться фрагментами самолета.



Информации о судьбе пилота и пассажира до сих пор нет.



Автор: Злата Богатова

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