|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Пассажир, захвативший самолет Сургут-Москва, задержан в ходе штурма
17:14
Фото: photoshare.ru
В результате штурма задержан пассажир рейса Сургут-Москва, пытавшийся захватить лайнер.
Как передают российские СМИ, мужчина ранее потребовал, чтобы самолет взял курс в Афганистан. Обстоятельства инцидента выясняются.
Пассажир, предположительно ответственный за нештатную ситуацию на борту, задержан в ходе штурма, передает агентство "Интерфакс".
Ранее стало известно о ЧП, случившемся во время полета. Один из пассажиров лайнера "Аэрофлота", летевшего из Сургута в Москву, потребовал развернуть воздушное судно. 41-летний гражданин РФ также заявил о том, что пилоты должны взять курс на Афганистан.
В результате командир воздушного судна успешно совершил экстренное приземление в Ханты-Мансийске. Вскоре после вынужденной посадки угонщик был обезврежен сотрудниками спецслужб. По факту случившегося следственные органы уже возбудили уголовное дело.
О задержанном известно, что в прошлом он уже был судимый за порчу имущества. Мужчина проживал в Сургуте. Мотивы его действий устанавливаются.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|