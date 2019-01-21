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Списание долгов за газ для жителей Чечни объяснили спецификой региона
09:03
Фото: jpgazeta.ru
Жители Чечни не обладают большими правами, чем население других регионов России, но в сфере газификации у республики есть собственная исторически сложившаяся специфика, отметил глава министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Представитель руководства Чечни прокомментировал недавнее решение о списании задолженности за газ.
Как пояснил Джамбулат Умаров, на сегодняшний день Чечня представляет собой регион, имеющий свою историю и специфику. При этом речь не идет о каких-то особых преимуществах по сравнению с другими российскими регионами или "суперправах". Дело лишь в том, что чеченский народ лишь "ратует за справедливость", подчеркнул министр.
По словам политика, списание задолденности жителей Чечни объясняется исключительно тем, что они не использовали газ вплоть до того, как были полностью окончены боевые действия, а также в течение нескольких последующих лет. Поэтому и было принято соответствующее решение, которое он считает совершенно правильным, добавил Умаров. Жители республики не должны оплачивать "газ, который непонятно — вообще поступал или не поступал".
Напомним, ранее стало известно о вердикте, согласно которому районный суд Грозного обязал местный филиал "Газпрома" списать задолженность местных жителей за газ. В решении указывалось, что девятимиллиардный долг уже стал безнадежным к взысканию, учитывая сроки давности. При этом в ведомстве поясняли, что из-за требований оплаты коммунальных долгов в Чечне создавалась социальная напряженность.
Позднее депутаты Смоленской облдумы, а потом и других регионов, начали выступать с предложениями списать долги за газ.
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