Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Смоленские депутаты хотели бы списать долги за газ, как это сделали в Чечне

17:31

Фото: livejournal.com



Депутаты Смоленской облдумы выступили с предложением подать в суд иск о списании с жителей региона долгов за газ.



Парламентарии рекомендовали региональной прокуратуре заняться изучением опыта чеченских коллег, которым ранее удалось в судебном порядке добиться аннулирования девятимиллиардной задолженности.



Как отметил депутат Андрей Шапошников, согласно Конституции, в России равны все граждане и все регионы. Кроме того, никто не отменял и единство правоприменительной практики. Поэтому он собирается "проверить на деле" конституционные принципы, написал парламентарий на своей странице в Facebook.



Ранее стало известно о вердикте, согласно которому районный суд Грозного обязал местный филиал "Газпрома" списать задолженность местных жителей за газ. В решении указывалось, что девятимиллиардный долг уже стал безнадежным к взысканию, учитывая сроки давности. При этом в ведомстве пояснили, что из-за требований оплаты коммунальных долгов в Чечне создавалась социальная напряженность.



Автор: Злата Богатова

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