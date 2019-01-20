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В Абхазии БТР с российскими военными упал в горное ущелье


13:09
В Абхазии БТР с российскими военными упал в горное ущельеФото: vk.me

В Абхазии в результате опрокидывания БТР погибли трое российских военнослужащих, передает агентство "Интерфакс".

Со ссылкой на пресс-службу ЮВО уточняется, что ЧП случилось, когда колонна боевой техники направлялась в место постоянной дислокации.  Обстоятельства гибели военных устанавливают члены специальной комиссии.

Как рассказали представители Южного военного округа, в результате падения БТР-80 в горное ущелье пострадали пять человек, трое из них от полученных травм скончались. Раненых военнослужащих уже доставили в окружной военный госпиталь на борту вертолетов Ми-8.

Медики уже оказывают пострадавшим необходимую помощь. Информации о состоянии раненых из официальных источников пока не поступало.

Обстоятельства случившегося выясняет специально сформированная комиссия военного округа. Предположительно, речь может идти о технической неисправности боевой техники, однако рассматривается и версия о том, что водитель БТР мог не справиться с управлением в условиях горной местности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 215

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