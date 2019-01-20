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Ушаков: Абэ осложнил переговоры по Курилам
20.1.2019 21:00
Фото: news-front.info
Претензии японской стороны на Южные Курилы существенно осложнили переговорный процесс с Россией, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков, мнение которого приводит РИА Новости. Представитель официальной Москвы прокомментировал соответствующие заявления японского премьера Синдзо Абэ.
По словам Юрия Ушакова, позиция Токио способна в значительной степени усложнить предстоящие переговоры на высшем уровне, которые намечены на 22 января.
Японский премьер-министр Синдзо Абэ до этого поделился ожиданиями от встречи с главой российского государства Владимиром Путиным. Представитель Токио, в частности, выразил готовность продолжать тесные консультации с Москвой, стремясь к завершению переговоров по мирному соглашению.
Напомним, на прошлой неделе посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки был вызван в МИД из-за позиции руководства его страны в отношении мирного договора с Россией. В отечественном внешнеполитическом министерстве "обратили внимание" на соответствующие высказывания представителей официального Токио.
Ранее Абэ заговорил о том, что Токио, хоть и продолжает претендовать на южные Курилы, не собирается выселять с островов граждан РФ, которые там сейчас проживают. Кроме того, японский премьер отметил, что собирается предложить Москве отказаться от взаимных претензий на компенсации.
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