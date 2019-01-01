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Японский премьер заверил, что россиян не будут переселять при передаче Курил
1.1.2019 22:39
Фото: zakon.kz
Власти Японии не будут переселять россиян при условии передачи Курил, подчеркнул в недавнем интервью Синдзо Абэ. По словам представителя официального Токио, процесс передачи островов необходимо проводить исключительно с учетом мнения граждан РФ, которые проживают сейчас на этих землях.
Как подчеркнул Синдзо Абэ в интервью телевизионному каналу "Асахи", возможная в будущем передача островов Японии должна быть организована таким образом, чтобы россияне, которые живут на Курилах, были согласны с переходом этих земель под контроль Токио.
Ранее японский премьер выражал намерение активизировать переговорный процесс с президентом РФ Владимиром Путиным по данному вопросу. В традиционном новогоднем обращении к жителям страны Синдзо Абэ говорил о том, что стороны сейчас находятся на переломном этапе. Токио намерен "настойчиво добиваться разрешения послевоенных дипломатических проблем".
Глава российского государства Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении, направленном японскому руководству 30 декабря, заявил о том, что рассчитывает на "продолжение конструктивного диалога". Подчеркнув, что двусторонние связи обладают существенным потенциалом, президент РФ указал на то, что взаимодействие должно включать расширение договорно-правовой базы между Москвой и Токио в сфере реализации совместных экономических проектов на Дальнем Востоке.
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