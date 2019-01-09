Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Японского посла в РФ вызвали в МИД из-за заявлений Токио по Курилам

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Фото: livejournal.com



Посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки вызван в МИД из-за позиции официального Токио в отношении мирного договора с Москвой.



Напомним, не так давно Синдзо Абэ заверил, что не будет выселять проживающих на Курилах граждан РФ.



В отечественное внешнеполитического министерство вызвали посла Японии в РФ Тоехиса Кодзуки, передает РИА Новости. Ведомство "обратило внимание" на высказывания представителей официального Токио, которые касаются мирного договора с Москвой.



Ранее японский премьер-министр заговорил о том, что Токио, хоть и продолжает претендовать на южные Курилы, не будет выселять с островов проживающих там сейчас граждан РФ. В интервью телевизионному каналу "Асахи" Синдзо Абэ также отметил, что японское руководство собирается предложить Москве отказаться от взаимных претензий на компенсации.



До этого представитель японского руководства выражал намерение значительно активизировать переговорные процессы с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу принадлежности островов. Как заявил Синдзо Абэ в традиционном новогоднем обращении к японскому народу, стороны на сегодняшний день находятся на переломном этапе, и Токио собираеся с настойчивостью "добиваться разрешения послевоенных дипломатических проблем".



Российский лидер в новогоднем поздравлении, которое было направлено властям Японии 30 декабря, говорил о том, что рассчитывает на "продолжение конструктивного диалога". Указав на большой потенциал двусторонних связей, Владимир Путин отмечал, что взаимодействие должно подразумевать расширение договорно-правовой базы между Москвой и Токио в области осуществления совместных экономических проектов на Дальнем Востоке.



Автор: Злата Богатова

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