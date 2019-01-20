|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Самый милый пес в мире не смог пережить смерть друга
20.1.2019 18:00
Фото: pinimg.com
Бу и Бадди
В Соединенных Штатах в минувшую субботу умер шпиц по кличке Бу, передают американские СМИ.
В прошлом эту собаку окрестили "самой симпатичной в мире". На страничку пса, где хозяева публиковали его фото, были подписаны более десяти миллионов пользователей.
Как рассказала хозяйка Бу Ирэн Ан, которая вела аккаунт от имени своего питомца, шпиц умер, так и не сумев оправиться после смерти друга. Около года назад скончался его старый приятель Бадди. По словам владелицы Бу, собак связывала многолетняя теплая дружба.
После кончины Бадди у Бу начались проблемы со здоровьем. По мнению хозяев, уход друга просто разбил сердце их питомцу, ведь собаки познакомились еще в весной 2006 года, сразу же проникшись огромной взаимной симпатией и очень много времени проводили вместе.
Множество пользователей Сети уже успели выразить соболезнования Ирэн в связи со смертью ее питомца.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|