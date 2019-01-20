Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Самый милый пес в мире не смог пережить смерть друга

20.1.2019 18:00

Фото: pinimg.com

Бу и Бадди



В Соединенных Штатах в минувшую субботу умер шпиц по кличке Бу, передают американские СМИ.



В прошлом эту собаку окрестили "самой симпатичной в мире". На страничку пса, где хозяева публиковали его фото, были подписаны более десяти миллионов пользователей.



Как рассказала хозяйка Бу Ирэн Ан, которая вела аккаунт от имени своего питомца, шпиц умер, так и не сумев оправиться после смерти друга. Около года назад скончался его старый приятель Бадди. По словам владелицы Бу, собак связывала многолетняя теплая дружба.



После кончины Бадди у Бу начались проблемы со здоровьем. По мнению хозяев, уход друга просто разбил сердце их питомцу, ведь собаки познакомились еще в весной 2006 года, сразу же проникшись огромной взаимной симпатией и очень много времени проводили вместе.



Множество пользователей Сети уже успели выразить соболезнования Ирэн в связи со смертью ее питомца.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 337

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