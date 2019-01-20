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В Италии в канун своего 42-летия погиб турист из России


20.1.2019 15:18
В Италии в канун своего 42-летия погиб турист из РоссииФото: gruppoabruzzese.com

В Италии в результате падения с балкона погиб турист из России.

Трагический инцидент произошел на горнолыжном курорте Корвара, пишут европейские СМИ.

По данным газеты Alto Adige, мужчина прибыл в Италию вместе с семьей. Турист погиб за день до своего сорок второго дня рождения. Россиянин остановился в отеле Greif в Корваре. Обстоятельства, при которых он выпал с балкона, не уточняются. Известно лишь, что правоохранители проводят проверку по факту гибели иностранца.

Случившееся стало третьим трагическим инцидентом, которые произошли в Корваре за минувшие сутки. За несколько часов до ЧП с россиянином там сошли две лавины. Оказавшихся под снежной массой туристов спасти не удалось.

Горнолыжный курорт Корвара-ин-Бадия находится в регионе Трентино — Альто-Адидже (итальянская провинция Больцано).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 241

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