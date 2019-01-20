|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Италии в канун своего 42-летия погиб турист из России
20.1.2019 15:18
Фото: gruppoabruzzese.com
В Италии в результате падения с балкона погиб турист из России.
Трагический инцидент произошел на горнолыжном курорте Корвара, пишут европейские СМИ.
По данным газеты Alto Adige, мужчина прибыл в Италию вместе с семьей. Турист погиб за день до своего сорок второго дня рождения. Россиянин остановился в отеле Greif в Корваре. Обстоятельства, при которых он выпал с балкона, не уточняются. Известно лишь, что правоохранители проводят проверку по факту гибели иностранца.
Случившееся стало третьим трагическим инцидентом, которые произошли в Корваре за минувшие сутки. За несколько часов до ЧП с россиянином там сошли две лавины. Оказавшихся под снежной массой туристов спасти не удалось.
Горнолыжный курорт Корвара-ин-Бадия находится в регионе Трентино — Альто-Адидже (итальянская провинция Больцано).
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|