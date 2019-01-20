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В Триполи, где продолжаются вооруженные столкновения, погиб журналист Associated Press
20.1.2019 13:07
Фото: ctvnews.са
В Триполи в ходе продолжающихся столкновений погиб корреспондент Associated Press.
Как передает ТАСС, Мухаммед бен Халифа стал пятнадцатой жертвой столкновений в столице Ливии.
Ливийский журналист получил смертельные ранения в минувшую субботу, 19 января, готовя репортаж о вооруженных столкновениях в Триполи, которые не утихают уже третьи сутки. Мухаммед бен Халифа стал пятнадцатой жертвой стычек, продолжающихся в районе Каср Бен-Гашир на окраине ливийской столицы. Журналист погиб, когда находился на территории, прилегающей к международному аэропорту Триполи, который уже не функционирует в течение долгого времени.
Ранее в Минздраве при Правительстве национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа) сообщили о четырнадцати погибших. Среди них - трое мирных жителей и десять бойцов враждующих вооруженных фракций, личность еще одной жертвы столкновений пока остается неустановленной.
Согласно официальным данным, на сегодняшний день в результате стычек были ранены не менее шестидесяти человек, в том числе, представители мирного населения. Более двухсот семей, проживающих в этом районе, к настоящему времени удалось эвакуировать.
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