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В Боливии на шоссе столкнулись автобусы: погибли 22 человека, около 40 пострадали
11:51
Фото: livejournal.com
В Боливии не менее двадцати двух человек погибли, около сорока пострадали в крупной дорожной аварии.
Как передает ТАСС, на скоростном шоссе столкнулись два пассажирских автобуса. Обстоятельства ДТП выясняются.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны уточняется, что смертельная авария случилась на шоссе, которое соединяет боливийские департаменты Оруро и Потоси. Как полагают специалисты, причиной лобового столкновения двух автобусов могло стать превышение скорости, которое допустил один из водителей.
По последним данным, официально подтверждена гибель двадцати двух человек. В больницы после аварии доставили тридцать семь пострадавших. Состояние некоторых пациентов врачи оценивают как критическое.
Сведений о том, могут ли среди погибших и пострадавших быть иностранные граждане, из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства случившегося выясняют полицейские.
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