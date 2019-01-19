|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Россиян предупредили об отмене в США более тысячи авиарейсов из-за непогоды
11:33
Фото: ka4ka.ru
Россиян предупредили об отмене более тысячи авиарейсов в Соединенных Штатах.
Как указывается в сообщении, которое появилось в официальном Twitter ситуационно-кризисного центра МИД, причиной изменений стали крайне плохие погодные условия.
По данным департамента, в центральных и северо-восточных регионах США сохраняются сильнейшие ливни и обильные снегопады. Учитывая неблагоприятные метеорологические условия, в стране в общей сложности было отменено свыше тысячи авиарейсов.
Российские дипломаты информируют сограждан о том, что изменено расписание в аэропортах Бостона, Нью-Йорка, Чикаго и целого ряда других американских городов. В сообщении ведомства также указано, что из-за плохой погоды режим чрезвычайного положения был объявлен на территории Нью-Джерси и Пенсильвании.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|