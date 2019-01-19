Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На борту лодки, затонувшей у берегов Ливии, могло находиться более 100 мигрантов

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Фото: s1.n1.by



Более ста человек могли погибнуть в результате крушения судна у побережья Ливии, передает ТАСС.



Ранее сообщалось о том, что на борту находилось лишь двадцать мигрантов и по меньшей мере четырнадцать человек пропали без вести.



По данным агентства ANSA, ЧП случилось на расстоянии около пятидесяти километров от ливийского побережья. Судно с мигрантами потерпело крушение в акватории Сицилийского пролива.



Как передает информационный канал Rai News 24, к настоящему времени спасены лишь три человека. Двух суданцев и одного гамбийца доставили на берег вертолетом ВМС Италии. По словам выживших, они отправились в плавание на надувной лодке в минувший четверг, 17 января. При этом на борту было не менее 120 человек. Среди тех, кто покидал Ливию, были десять женщин и двое детей, в том числе, новорожденный младенец.



Со ссылкой на итальянских представителей Международной организации по миграции уточняется, что люди провели в пути около одиннадцати часов, когда лодка внезапно начала сдуваться. В результате мигранты оказались в воде и многие из них, вероятно, погибли.



Накануне в СМИ появились сообщения о том, что итальянский военный самолет заметил в море судно, терпящее бедствие. Сначала мигрантам лишь сбросили спасательные круги. Позднее туда был направлен итальянский вертолет, который доставил трех спасенных на остров Лампедуза. Спустя некоторое время в районе кораблекрушения нашли тела троих погибших.



В ливийской службе береговой охраны, которая осуществляла координирование поисково-спасательной операции, заявили о том, что судну, направленному к месту ЧП, не удалось обнаружить следов лодки.



Автор: Злата Богатова

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