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Архивы рок-группы «Гражданская оборона» уйдут с молотка
19.1.2019 22:43
Фото: lisimg.com
Архивы культовой отечественной рок-группы "Гражданская оборона" совсем скоро уйдут с молотка.
Аукцион, на котором будут представлены рукописи и автографы, разнообразные документы, а также редкие фотоснимки музыкантов, запланирован уже на 24 января.
Как указано на портале аукционного дома "Литфонд", архив легендарного коллектива является одним из немногих сохранившихся до наших дней документальных источников о деятельности Егора Летова и его единомышленников. На торгах будут представлены артефакты, представляющие коллекционную ценность музейного уровня, подчеркивают организаторы аукциона.
Стартовая цена архивных материалов, которые датируются периодом 1980-2000-х годов, составляет более трехсот тысяч рублей. Ценителям творчества Летова и его группы предлагаются, в частности, рукописный каталог музыканта с описанием более тысячи пластинок, кассет и дисков, свыше сорока аудиокассет, на которых записаны интервью, концертные выступления и альбомы группы, а также неизвестные снимки, никогда не публиковавшиеся в прошлом - фото были сделаны во время поездок коллектива в различные города России и Соединенные Штаты.
Напомним, минувшей осенью "Литфонд" провел торги, на которых были распроданы личные вещи Виктора Цоя. По итогам аукциона, вызвавшего довольно неоднозначные оценки у общественности, советский паспорт рок-звезды ушел с молотка за девять миллионов рублей, записная книжка - за три миллиона. Рукопись знаменитой песни "Хочу перемен!" ценитель творчества группы "Кино" приобрел за более чем три с половиной миллиона рублей.
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