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Выставленный на торги паспорт Цоя ушел за 9 млн рублей
09:59
Фото: sprashivai.ru
За девять миллионов рублей ушел с молотка паспорт гражданина СССР, который в прошлом принадлежал рок-звезде Виктору Цою.
Как передает ТАСС, на торгах также были представлены записная книжка музыканта и рукопись его знаменитой песни "Хочу перемен!"
Торги, на которых предлагалось купить паспорт Виктора Цоя, проводил аукционный дом "Литфонд". Мероприятие состоялось в минувшую среду, 26 сентября.
Как рассказали организаторы, стоимость паспорта музыканта возросла более чем втрое со стартовой отметки - двух с половиной миллионов рублей. Перед тем, как документ был выставлен на торги, организаторы делали запросы в МВД и провели экспертизу в целях подтверждения подлинности раритетного лота.
Советский паспорт, который в тот период выдавался после достижения шестнадцати лет, культовый рок-музыкант получил с опозданием - через восемь месяцев. Документ содержит запись о том, что артист зарегистрировал официальный брак с Марианной Родованской в отделе ЗАГС Московского района Ленинграда.
За записную книжку Цоя выручили три миллиона, а за рукопись песни "Хочу перемен!" покупатель не пожалел отдать более трех с половиной миллионов.
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