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Насте Рыбке продлили задержание на 72 часа
19.1.2019 21:22
Фото: ua.today
Московский суд продлил Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, задержание на 72 часа.
Напомним, вместе с Александром Кирилловым (Алексом Лесли) и еще двумя фигурантами дела о нелегальном проведении так называемых "секс-тренингов" в курортной Паттайе Рыбка была задержана в Шереметьево.
Адвокатам Анастасии Вашукевич предоставили время для сбора дополнительных материалов в защиту их клиентки, отмечает агентство "Интерфакс". Вместе с тем, следственные органы ходатайствует об аресте Рыбки, которая подозревается в вовлечении в занятия проституцией. По словам защитников Рыбки, только что высланной властями Таиланда, в этом в деле на данный момент фигурируют в качестве потерпевших два человека - "Давыдова и Насыр".
Стоит отметить, что сама Вашукевич продолжает настаивать на своей невиновности. Кроме того, в зале суда она заявила о том, что не будет "никак компрометировать" Олега Дерипаску. По данным СМИ, девушка попросила у бизнесмена прощения.
Напомним, в феврале прошлого года Олег Дерипаска обратился в суд с иском против Анастасии Вашукевич и ее приятеля Александра Кириллова, проводившего тренинги по соблазнению. Бизнесмена возмутили фото-, аудио- и видеоматериалы, распространившиеся в социальных сетях. На публикацию сведений, которые касались личной жизни Дерипаски, бизнесмен своего согласия не давал, подчеркивал тогда представитель бизнесмена.
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