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В Шереметьево задержали Настю Рыбку и Алекса Лесли
17.1.2019 21:13
Фото: aksam.com.tr
В аэропорту Шереметьево задержаны депортированные из Таиланда Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли), передают российские СМИ.
Кроме того, по прилете сразу же были задержаны еще двое фигурантов дела о нелегальном проведении так называемых "секс-тренингов" в курортной Паттайе.
Как рассказала журналистам супруга Александра Кириллова, ее мужа задержали, как только он возвратился в РФ. Вместе с Анастасией Вашукевич и еще двумя фигурантами громкого дела о "секс-тренингах" они были задержаны в аэропорту "Шереметьево".
Напомним, в минувший вторник, 15 января, в Таиланде завершились слушания по делу Рыбки и Лесли. Вашукевич и Кириллов были признаны виновными и приговорены к трем годам условно и высылке из королевства в РФ. Кроме того, им предстоит выплатить по шесть тысяч долларов в виде штрафа.
В феврале прошлого года полиция Таиланда задержала группу лиц по подозрению в незаконном осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, нарушениях миграционного законодательства и некоторых других преступлениях.
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