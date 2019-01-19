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В Красноярске скончалась знаменитая 91-летняя путешественница баба Лена


19.1.2019 14:40
В Красноярске скончалась знаменитая 91-летняя путешественница баба ЛенаФото: vk.me

В Красноярске скончалась 91-летняя Елена Ерхова, прославившаяся в Сети как путешественница баба Лена.

Пожилая женщина умерла в больнице от рака, рассказала в своем Facebook Екатерина Папина. Именно она в прошлом начала публиковать материалы о сибирской бабушке, объехавшей весь мир.

Как сообщила Екатерина Папина, путешественница попала в больницу еще в конце прошлого года. 16 января врачи диагностировали у нее рак 4-й стадии, а на следующее утро Елена Ерхова скончалась.

Последние дни бабушка Лена провела в отделении онкоторакальной хирургии краевого онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского. По словам пресс-секретаря этого медицинского учреждения Марины Соколовой, состояние пациентки было тяжелым уже в момент поступления.

Пенсионерка, объехавшая много стран и продолжающая активно путешествовать, несмотря на возраст, прославилась в 2016 году. Москвичка Екатерина Папина, отдыхавшая во Вьетнаме, познакомилась с Еленой Ерховой и рассказала о ней в своем Facebook.

Баба Лена начала ездить по миру после восьмидесяти лет. Она успела побывать в Израиле, Италии, Доминиканской Республике, на Канарах и многих других уголках планеты. Деньги на путешествия бабушка копила, откладывая часть 24-тысячной пенсии и продавая собственноручно выращенные цветы. Как вспоминает Папина, бабушка "была очень трудолюбивой и аскетичной в жизни – ничего себе толком не покупала, всегда копила" и никогда не просила помощи у родственников.

Лишь позднее, когда Елену Ерхову начали приглашать в различные шоу на федеральные каналы. В частности, благодаря телеведущему Максиму Галкину она посетила Италию, а Николай Басков оплатил ей поездку в Таиланд. В 2017 году пенсионерка отправилась в ФРГ по приглашению немецкой компании Wintershall.

На страницу бабушки-путешественницы в Instagram, которую Елене Ерховой помогали вести родственники, было подписано около 180 тысяч пользователей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 207

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