Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Трамп пока не собирается объявлять режим ЧП из-за приостановки работы правительства

14:19

Фото: focus.de



Глава США не собирается отказываться от планов по возведению стены на границе с Мексикой, передают американские СМИ.



По словам Дональда Трампа, он намерен выступить с обращением к нации.



Накануне на своей странице в Twitter американский президент Дональд Трамп выразил намерение обратиться к народу.



По данным американских СМИ, глава государства не собирается отказываться от планов по созданию стены на границе с Мексикой. Вместе с тем, как уточняется со ссылкой на источники в руководстве Соединенных Штатов, президент готов пойти на некие уступки, чтобы подтолкнуть демократов к продолжению переговоров по вопросам строительства масштабного заградительного сооружения.



Как передает ТАСС, Трамп пока не будет объявлять в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за частичной приостановки деятельности федерального правительства - это произошло в результате разногласий с Конгрессом в связи с строительством стены на границе с Мексикой.



Ранее в американских СМИ появились предположения о том, что в рамках специального обращения к нации, которое будет посвящено бюджетному кризису, глава США объявит о введении режима ЧП - так Трамп получит возможность создать барьер на бюджетные средства Пентагона.



Напомним, в ночь на минувший вторник из гондурасского города Сан-Педро-Сула вышли не менее тысячи человек, устремившиеся к Мексике, а затем и США. Позже вслед за ними выдвинулись порядка двухсот жителей Сальвадора. Покинув столицу страны Сан-Сальвадор утром минувшей среды, они надеются присоединиться к каравану мигрантов из Гондураса.



Автор: Злата Богатова

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