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СМИ: Трамп пока не собирается объявлять режим ЧП из-за приостановки работы правительства
14:19
Фото: focus.de
Глава США не собирается отказываться от планов по возведению стены на границе с Мексикой, передают американские СМИ.
По словам Дональда Трампа, он намерен выступить с обращением к нации.
Накануне на своей странице в Twitter американский президент Дональд Трамп выразил намерение обратиться к народу.
По данным американских СМИ, глава государства не собирается отказываться от планов по созданию стены на границе с Мексикой. Вместе с тем, как уточняется со ссылкой на источники в руководстве Соединенных Штатов, президент готов пойти на некие уступки, чтобы подтолкнуть демократов к продолжению переговоров по вопросам строительства масштабного заградительного сооружения.
Как передает ТАСС, Трамп пока не будет объявлять в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за частичной приостановки деятельности федерального правительства - это произошло в результате разногласий с Конгрессом в связи с строительством стены на границе с Мексикой.
Ранее в американских СМИ появились предположения о том, что в рамках специального обращения к нации, которое будет посвящено бюджетному кризису, глава США объявит о введении режима ЧП - так Трамп получит возможность создать барьер на бюджетные средства Пентагона.
Напомним, в ночь на минувший вторник из гондурасского города Сан-Педро-Сула вышли не менее тысячи человек, устремившиеся к Мексике, а затем и США. Позже вслед за ними выдвинулись порядка двухсот жителей Сальвадора. Покинув столицу страны Сан-Сальвадор утром минувшей среды, они надеются присоединиться к каравану мигрантов из Гондураса.
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