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К границам США движется новый караван мигрантов
08:39
Фото: vk.me
В сторону южных границ Соединенных Штатов выдвинулся новый караван мигрантов.
Как сообщает телевизионный канал Telesur, порядка двухсот жителей Сальвадора покинули столицу страны Сан-Сальвадор утром минувшей среды.
Предполагается, что сальвадорцы хотят для начала добраться до Мексики. Там они собираются присоединиться к каравану мигрантов из Гондураса, который вышел ранее и направился к американской границе. По данным телеканала, за последние три месяца этот караван мигрантов стал уже пятым.
В ночь с понедельника на вторник из гондурасского города Сан-Педро-Сула вышли не менее тысячи человек, устремившиеся к Мексике, а затем - США. Согласно оценкам разных источников, караван насчитывает от одной до двух тысяч человек. В настоящее время они уже проникли в Гватемалу.
На американо-мексиканской границе на текущий момент находятся порядка семи-восьми тысяч мигрантов. Все они прибыли в составе разных караванов, сформировавшихся в странах Центральной Америки. Данные приводятся лишь о городах Тихуана и Мехикали. Отмечается также, что некоторые мигранты предпочли возвратиться на родину или согласились остаться в Мексике.
Напомним, минувшей осенью Пентагон начал перебрасывать военнослужащих на границу с Мексикой в целях оказания поддержки пограничникам. Как заявлял тогда официальный представитель американского оборонного ведомства полковник Роб Мэннинг, в общей сложности предполагалось направить более семи тысяч военных.
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