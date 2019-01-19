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На Урале обстреляли монтеров, отключавших электричество у нарушителей


19.1.2019 13:25
На Урале обстреляли монтеров, отключавших электричество у нарушителейФото: vk.me

Полиция Екатеринбурга выясняет обстоятельства нападения на бригаду энергетиков, которые отключали незаконно подключенные к электросетям объекты.

Как стало известно из сообщения пресс-службы Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК), ЧП случилось на территории микрорайона Сортировочный.

В минувший четверг, 17 января, группа электромонтеров в сопровождении охранников прибыли на промбазы, чтобы отключить ее от электросетей. Появившиеся там двое неизвестных вступили в перепалку с сотрудниками, потребовав восстановить подключение. Монтеры категорически отказались.

По данным правоохранителей, злоумышленники сначала набросились на охранников, а затем достали оружие. Один из нападавших успел произвести по меньшей мере четыре выстрела из травматического пистолета, ранив охранника. Сразу после этого преступники скрылись.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, информации о его состоянии из официальных источников пока не поступало. По факту ЧП проводят проверку сыщики уголовного розыска. Правоохранители устанавливают, могут ли к этому инциденту быть причастны сотрудники расположенных на территории базы предприятий, у которых имеются долги за оплату электричества.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут позже, по итогам доследственной проверки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 149

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