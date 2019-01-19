|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Урале обстреляли монтеров, отключавших электричество у нарушителей
19.1.2019 13:25
Фото: vk.me
Полиция Екатеринбурга выясняет обстоятельства нападения на бригаду энергетиков, которые отключали незаконно подключенные к электросетям объекты.
Как стало известно из сообщения пресс-службы Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК), ЧП случилось на территории микрорайона Сортировочный.
В минувший четверг, 17 января, группа электромонтеров в сопровождении охранников прибыли на промбазы, чтобы отключить ее от электросетей. Появившиеся там двое неизвестных вступили в перепалку с сотрудниками, потребовав восстановить подключение. Монтеры категорически отказались.
По данным правоохранителей, злоумышленники сначала набросились на охранников, а затем достали оружие. Один из нападавших успел произвести по меньшей мере четыре выстрела из травматического пистолета, ранив охранника. Сразу после этого преступники скрылись.
Пострадавшего экстренно госпитализировали, информации о его состоянии из официальных источников пока не поступало. По факту ЧП проводят проверку сыщики уголовного розыска. Правоохранители устанавливают, могут ли к этому инциденту быть причастны сотрудники расположенных на территории базы предприятий, у которых имеются долги за оплату электричества.
Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут позже, по итогам доследственной проверки.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|