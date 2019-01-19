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Туриста сняли с круиза после прыжка с одиннадцатого этажа лайнера
19.1.2019 12:55
Фото: 99px.ru
На Багамах американский турист спрыгнул в воду с одиннадцатого этажа круизного лайнера, передает Travel And Leisure.
Видео, который 27-летний Ник Найдев позже выложил в Сеть, стало вирусным - ролик успели посмотреть десятки тысяч пользователей.
Как стало известно, житель штата Вашингтон отправился в круиз в компании друзей. Когда фешенебельный корабль сделал остановку в Нассау, на Багамских островах, Ник Найдев, находившийся в тот момент на одиннадцатом этаже, прыгнул за борт.
Вернуться на лайнер молодой человек смог лишь в сопровождении местной полиции. Туриста пустили на корабль только для того, чтобы забрать вещи. Потом Найдеву пришлось возвращаться домой за собственный счет.
Ролик, снятый друзьями туриста, позднее был размещен в соцсетях, где начал стремительно набирать просмотры - его увидели уже десятки тысяч пользователей. По словам самого Найдева, популярность видео стало для него неожиданностью.
В туристической компании заявили, что ни Найдев, ни его приятели, никогда больше не смогут приобрести у них путевку.
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