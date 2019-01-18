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В США взяли под стражу журналистку иранского телеканала


10:37
В США взяли под стражу журналистку иранского телеканалаФото: enewz.ru

Задержанная властями США иранская журналистка будет отпущена сразу после того, как даст показания.

По данным ТАСС, сотрудница телевизионного канала PressTV была взята под стражу как обладающий важной информацией свидетель.

Сотрудницу иранского телеканала освободят, как только она даст показания, сообщается в документе суда столичного округа Колумбия. Американские власти рассчитывают, что Марзие Хашеми будет незамедлительно отпущена сразу после того, как предстанет перед большим жюри.

Как указано в этом документе, Хашеми взяли под стражу как свидетеля, который располагает важными сведениями. Поэтому никаких обвинений ей предъявлено не было. О каком уголовном деле может идти речь, при этом не уточняется.

Ранее сын журналистки Хусейн Хашеми сообщил о повестках, которые пришли ему, его брату и сестре - всем им предписывали явиться в суд для дачи показаний. При этом никому из них не было известно о том, с чем связано расследование.

Марзие Хашеми была взята под стражу несколько дней назад в штате Миссури. Журналистка иранского телеканала приехала в Сент-Луис для участия в съемках документальной ленты. До того, как она начала работать над фильмом об общественном движении в защиту афроамериканцев от произвола полиции, Хашеми навестила родственников, которые живут в Луизиане. Сейчас она доставлена в Вашингтон.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 324

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