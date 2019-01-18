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В Боготе при взрыве в полицейской школе погибли 20 человек, около 70 ранены


18.1.2019 14:21
В Боготе при взрыве в полицейской школе погибли 20 человек, около 70 раненыФото: twimg.com

До двадцати увеличилось количество жертв теракта в столице Колумбии, передает РИА Новости. Ранения получили около семидесяти человек.

ЧП случилось в кадетской школе полиции, где на воздух взлетела начиненная взрывчаткой машина.

Представители полицейского управления Боготы заявили о том, что "предварительный список насчитывает 21 погибшего". В их числе - смертник, совершивший атаку, отметили правоохранители. Большинство раненых, которых после взрыва доставили в различные больницы колумбийской столицы, после оказания первой помощи уже отпущены домой.

В ходе начатого расследования выяснилось, что джипом, который прорвался на территорию учебного заведения и взорвался, управлял 56-летний Хосе Альдемар Рохас. Мотивы его действий выясняются. ЧП случилось во время торжественной церемонии по присвоению званий выпускникам кадетской школы.

Колумбийский президент Иван Дуке после происшествия уже объявил о трехдневном трауре.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

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