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Убийца внучки Моргана Фримена проведет в тюрьме 20 летУбийца внучки Моргана Фримена проведет в тюрьме 20 лет

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Убийца внучки Моргана Фримена проведет в тюрьме 20 лет


04:55
Убийца внучки Моргана Фримена проведет в тюрьме 20 летФото: eg.ru

В Соединенных Штатах завершены судебные слушания по делу об убийстве внучки известного киноактера Моргана Фримана.

В совершении этого преступления признали виновным приятеля девушки - Ламара Давенпорта. Суд приговор его к наказанию в виде двадцати лет тюрьмы, передает ТАСС.

В сообщении на портале окружного прокурора нью-йоркского Манхэттена Сайруса Вэнса указано, что в убийстве И'Дины Хайнс был признан ее друг Ламар Давенпорт. Мужчину осудили на двадцать лет тюрьмы. Уточняется, что преступник действовал под влиянием алкоголя и наркотических веществ.

Внучка известного американского киноактера Моргана Фримана была убита в апреле 2015 года. И'Дине Хайнс было лишь тридцать три года. ЧП случилось рядом с многоквартирным домом в районе Вашингтон-Хайтс. Как утверждали невольные очевидцы происшествия, Давенпорт нанес своей подруге множественные ножевые ранения. При этом он выкрикивал слова, указывающие на некие религиозные мотивы преступления.

Весной прошлого года верховный суд штата Нью-Йорк признал Давенпорта виновным в совершении непредумышленного убийства первой степени. Предъявленные ему ранее обвинения в убийстве второй степени тогда были сняты - адвокатам удалось убедить судью в том, что подозреваемый не осознавал, что творил, из-за спиртного и употребленного им зелья.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 341

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