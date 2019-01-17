Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Убийца внучки Моргана Фримена проведет в тюрьме 20 лет

04:55

Фото: eg.ru



В Соединенных Штатах завершены судебные слушания по делу об убийстве внучки известного киноактера Моргана Фримана.



В совершении этого преступления признали виновным приятеля девушки - Ламара Давенпорта. Суд приговор его к наказанию в виде двадцати лет тюрьмы, передает ТАСС.



В сообщении на портале окружного прокурора нью-йоркского Манхэттена Сайруса Вэнса указано, что в убийстве И'Дины Хайнс был признан ее друг Ламар Давенпорт. Мужчину осудили на двадцать лет тюрьмы. Уточняется, что преступник действовал под влиянием алкоголя и наркотических веществ.



Внучка известного американского киноактера Моргана Фримана была убита в апреле 2015 года. И'Дине Хайнс было лишь тридцать три года. ЧП случилось рядом с многоквартирным домом в районе Вашингтон-Хайтс. Как утверждали невольные очевидцы происшествия, Давенпорт нанес своей подруге множественные ножевые ранения. При этом он выкрикивал слова, указывающие на некие религиозные мотивы преступления.



Весной прошлого года верховный суд штата Нью-Йорк признал Давенпорта виновным в совершении непредумышленного убийства первой степени. Предъявленные ему ранее обвинения в убийстве второй степени тогда были сняты - адвокатам удалось убедить судью в том, что подозреваемый не осознавал, что творил, из-за спиртного и употребленного им зелья.



Автор: Злата Богатова

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