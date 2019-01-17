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Убийца внучки Моргана Фримена проведет в тюрьме 20 лет
04:55
Фото: eg.ru
В Соединенных Штатах завершены судебные слушания по делу об убийстве внучки известного киноактера Моргана Фримана.
В совершении этого преступления признали виновным приятеля девушки - Ламара Давенпорта. Суд приговор его к наказанию в виде двадцати лет тюрьмы, передает ТАСС.
В сообщении на портале окружного прокурора нью-йоркского Манхэттена Сайруса Вэнса указано, что в убийстве И'Дины Хайнс был признан ее друг Ламар Давенпорт. Мужчину осудили на двадцать лет тюрьмы. Уточняется, что преступник действовал под влиянием алкоголя и наркотических веществ.
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