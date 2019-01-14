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В Таиланде состоялся суд над Рыбкой и Лесли
15:48
Фото: aksam.com.tr
В Таиланде вынесен приговор по делу Рыбки и Лесли, которые провели в следственной тюрьме около десяти месяцев.
Как передает агентство "Интерфакс", подсудимых приговорили к условному сроку и высылке в Россию.
В соответствии с вынесенным вердиктом, Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были признаны виновными в организации секс-тренингов на территории королевства. Как отмечает газета The Nation, помимо наказания в виде трех лет условно и высылки в Россию им предстоит выплатить по шесть тысяч долларов в виде штрафа.
Предполагается, что уже сегодня вечером Настю Рыбку и еще семь фигурантов этого дела из следственной тюрьмы доставят в центр для задержания иммигрантов, который находится в Бангкоке. Там они будут ожидать высылки в Москву. Кроме того, всех осужденных занесли в так называемый "черный список" - они больше никогда не смогут приехать в Таиланд.
В публикации указано, что депортация будет осуществляться иммиграционной службой королевства в режиме согласования с российскими властями. Весь процесс может занять примерно неделю.
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