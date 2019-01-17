|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Красноярске змея укусила 9-летнего участника квеста
17.1.2019 20:50
Фото: popmech.ru
Следственные органы Красноярского края проводят проверку по факту ЧП, в результате которого пострадал ребенок.
По данным агентства "Интерфакс", девятилетнего школьника укусила змея в одном из торгово-развлекательных центров краевой столицы.
Как стало известно от представителей регионального ГСУ СКР, инцидент произошел после того, как ребенок принимал участие в квесте"Форт Боярд". Сотрудник ТРЦ предложил мальчику погладить змею, а она его укусила. Сразу после ЧП родители повезли сына в медицинское учреждение. Врачи, обследовав школьника, заключили, что его состояние здоровья удовлетворительное. Каких-либо осложнений из-за укуса змеи выявлено не было.
В ходе начатого разбирательства установлено, что змея, укусившая мальчика, относится к виду "полоз" семейства ужеобразных. Как заявил управляющий ТРЦ, где случилось ЧП, змея не является ядовитой. Однако следователям предстоит выяснить, насколько соблюдали условия по обеспечению безопасности во время детских программ в этом центре.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|