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В Индии теряют надежду спасти горняков, с декабря остающихся в затопленной шахте
17.1.2019 20:02
Фото: rl0.ru
Индийские власти уже не рассчитывают отыскать живыми горняков, которые оказались заблокированными в шахте после затопления.
Как передает РИА Новости, мероприятия по спасению пятнадцати мужчин велись с минувшего декабря.
По данным представителей властей северо-восточного штата Мегхалая, уже почти не осталось надежды на благоприятный исход поисково-спасательной операции, продолжающейся с декабря прошлого года в одной из шахт. В четверг водолазам ВМС Индии, задействованным в поисках, удалось найти останки одного из горняков. Тело погибшего шахтера, которое сейчас готовят к подъему на поверхность, стало первым за весь период поисковой операции.
Местные власти отметили, что кто-то из блокированных под землей шахтеров смог укрыться в одном из воздушных карманов шахты. Вместе с тем, прибывающая вода и отсутствие схемы "крысиных нор" - узких ходов, которыми местные жители пользуются при угледобыче, делает поиски выживших практически невыполнимыми.
Ранее уже оказались безуспешными попытки откачать воду из затопленной шахты насосами, отметили в администрации штата. Учитывая, что в воде содержится много серы, останки погибших могут очень быстро разложиться. В результате может получиться так, что от погибших горняков не останется ни следа, с сожалением констатировали представители местного руководства.
За ходом поисково-спасательной операции в штате Мегхалая вся Индия следит еще с середины прошлого месяца. Двадцать горняков 13 декабря спустилась в рудник, который ранее был закрыт, для незаконной добычи угля. В результате мужчины оказались заблокированными на глубине более 100 метров. Спасены были лишь пять.
Ранее Верховный суд Индии вынес решение о том, что людей, остающихся под землей, необходимо извлечь "живыми или мертвыми". Однако вода с очень высоким уровнем содержания серы продолжает затапливать рудник.
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