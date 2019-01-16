Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во Франции в университете прогремели взрывы

13:35

Фото: stargazete.com



Во Франции в кампусе университета в Лионе произошли несколько взрывов, передают зарубежные СМИ.



По предварительным данным, в результате ЧП пострадали три человека. Обстоятельства инцидента выясняются.



Со ссылкой на источники в экстренных службах французские СМИ пишут о том, что могли взорваться баллоны с газом. Сразу после этого начался пожар. Уточняется, что в здании, где произошло ЧП, в последнее время проводились строительные работы.



На кадрах, появившихся в Сети, можно увидеть поднимающиеся над кампусом клубы густого черного дыма. На значительной площади крыши одного из зданий, где находятся биологический факультет и библиотека, сохраняется открытое горение.



В ряде источников ранее опубликовали материалы о вероятном выбросе химикатов из лабораторий биофака, но позднее стало известно о том, что указанные помещения биофака не пострадали, риска нет.



Сотрудники экстренных служб продолжают эвакуацию, людям не рекомендуют подходить к горящему зданию ближе, чем на сто метров до полной ликвидации возгорания.



Автор: Злата Богатова

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