|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Сербии пойман боевик, готовивший покушение на Путина
16.1.2019 21:27
Фото: livejournal.com
Спецслужбы Сербии задержали 21-летнего Армина Алибашича, являющегося ваххабитом. Предположительно, молодой человек мог готовить покушение на президента РФ Владимира Путина.
Алибашич, за которым ранее установили наблюдение, пойман в окрестностях города Нови-Пазар несколько дней назад.
Молодой человек намеревался устроить террористическую атаку во время официального визита президента РФ Владимира Путина в Белград, сообщают сербские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных структурах страны.
Отмечается, что спецоперация была осуществлена еще 13 января. Когда силовики остановили для проверки автомобиль 21-летнего Армина Алибашича, в нем были обнаружены пневматическая винтовка с оптическим прицелом и боеприпасы к ней. Кроме того, молодой человек имел при себе холодное оружие и USB-карту.
О подозреваемом известно, что он в прошлом занимался изучением боевых искусств. В ходе обыска в доме Алибашича спецслужбы нашли и изъяли химические вещества и пособия по изготовлению бомб, мачете и мишени, а также разнообразную символику "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой радикальной организации в РФ официально запрещена).
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|