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В Сербии пойман боевик, готовивший покушение на Путина


16.1.2019 21:27
В Сербии пойман боевик, готовивший покушение на ПутинаФото: livejournal.com

Спецслужбы Сербии задержали 21-летнего Армина Алибашича, являющегося ваххабитом. Предположительно, молодой человек мог готовить покушение на президента РФ Владимира Путина.

Алибашич, за которым ранее установили наблюдение, пойман в окрестностях города Нови-Пазар несколько дней назад.

Молодой человек намеревался устроить террористическую атаку во время официального визита президента РФ Владимира Путина в Белград, сообщают сербские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных структурах страны.

Отмечается, что спецоперация была осуществлена еще 13 января. Когда силовики остановили для проверки автомобиль 21-летнего Армина Алибашича, в нем были обнаружены пневматическая винтовка с оптическим прицелом и боеприпасы к ней. Кроме того, молодой человек имел при себе холодное оружие и USB-карту.

О подозреваемом известно, что он в прошлом занимался изучением боевых искусств. В ходе обыска в доме Алибашича спецслужбы нашли и изъяли химические вещества и пособия по изготовлению бомб, мачете и мишени, а также разнообразную символику "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой радикальной организации в РФ официально запрещена).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 304

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