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Путин отдал поручение о полном расселении дома, пострадавшего от взрыва в Магнитогорске


16:20
Путин отдал поручение о полном расселении дома, пострадавшего от взрыва в МагнитогорскеФото: azerbaycan24.com

Жильцы не вернутся в дом, пострадавший от взрыва газа в Магнитогорске.

Соответствующее решение принял глава российского государства Владимир Путин. Как заявил президент на совещании с членами правительства РФ, частично обрушившийся "дом нужно расселить".

Владимир Путин уже отдал губернатору Челябинской области Борису Дубровскому поручение о скорейшем расселении жильцов дома, который пострадал из-за взрыва газа в Магнитогорске. Президент отметил, что затраты, согласно предварительным подсчетам, могут составить порядка 1,3 миллиарда рублей.

Глава государства подчеркнул, что людям необходимо пойти навстречу, поэтому здание будет расселено полностью, а всем жителям предоставят жилье.

Президент также добавил, что финансирование предполагается осуществить из нескольких источников, включая бюджеты как регионального и так и федерального уровня. Путин отметил, что будут вестись переговоры с руководством Магнитогорского металлургического комбината. По словам российского лидера, на этом предприятии "откликаются всегда" на такого рода события.

Трагедия на Южном Урале случилась в последний день прошлого года, когда из-за взрыва бытового газа произошло обрушение в десятиэтажном жилом здании. Квартиры целого подъезда были полностью разрушены, но остальные части дома эксперты признали достаточно безопасными.

Жертвами обрушения в Магнитогорске стали тридцать девять человек. Живым из-под завалов спасатели извлекли лишь маленького мальчика, который был доставлен на лечение в Москве. Сейчас ребенок постепенно идет на поправку, врачам удалось сохранить маленькому пациенту ногу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 182

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