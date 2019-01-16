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На Кубани охотник погиб от шальной пули товарища
16.1.2019 10:34
Фото: pinimg.com
Правоохранительные органы Краснодарского края выясняют обстоятельства гибели охотника, который был застрелен на территории Отрадненского района.
По предварительным данным, в мужчину могла попасть шальная пуля, выпущенная по кабану.
Как передает агентство "Интерфакс-Юг", ЧП случилось около недели назад, когда шесть человек отправились в горно-лесистую местность, чтобы поохотиться на кабана.
Один из охотников, являющийся сотрудником силовых структур, во время преследования животного поймал его в прицел и выстрелил. Пуля, задев дерево, сменила направление полета, после чего смертельно ранила другого охотника. От ранения в область груди он погиб на месте.
В ходе предварительной проверки установлено, что между мужчинами в тот момент было не менее ста метров. Обстоятельства ЧП выясняют специалисты. Решение о возбуждении уголовного дела примут позднее.
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