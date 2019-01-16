Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ДР Конго более 400 человек умерли от лихорадки Эбола

16.1.2019 09:33

Фото: medikforum.ru



В Демократической Республике Конго ( ДРК ) от заболевания, вызванного вирусом Эбола ( БВВЭ ), уже скончались более четырехсот человек, передает ТАСС.



Данные приводятся за период с конца июля прошлого года, когда в стране была зафиксирована новая вспышка смертельно опасной болезни.



Как сообщают официальные представители Минздрава этого африканского государства, число смертельных случаев среди пациентов, у которых диагностировали лихорадку Эбола , превысило 400 человек. По состоянию на 15 января, врачи зафиксировали 658 случаев этого опасного заболевания.



В Twitter отмечается, что в числе выявленных случаев заражения полностью подтверждены - 609 и вероятные - 49. С конца июля 2018 года в стране скончались 402 пациента. В сообщении также указано, что лишь в течение 15 января медики поставили диагноз девяти пациентам. Кроме того, возбудитель лихорадки Эбола за тот же день был выявлен в организме шести умерших.



Согласно официальным данным, за период с 8 августа в стране было вакцинировано 60 460 человек.



Минувшей осенью эксперты ВОЗ сделали официальное заявление о том, что эпидемия Эболы на территории ДРК , вероятно, не окончится в течение полугода, учитывая, что в августе произошла новая волна заболевания. Распространению заболевания способствует отсутствие проточной воды и одноразовых медицинских игл. При этом в рамках масштабной кампании по вакцинации, проведенной властями ДРК , было привито только лишь 27 тысяч человек (численность населения превышает 88 миллиона).



Автор: Злата Богатова

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