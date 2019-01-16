|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В ДР Конго более 400 человек умерли от лихорадки Эбола
16.1.2019 09:33
Фото: medikforum.ru
В Демократической Республике Конго (ДРК) от заболевания, вызванного вирусом Эбола (БВВЭ), уже скончались более четырехсот человек, передает ТАСС.
Данные приводятся за период с конца июля прошлого года, когда в стране была зафиксирована новая вспышка смертельно опасной болезни.
Как сообщают официальные представители Минздрава этого африканского государства, число смертельных случаев среди пациентов, у которых диагностировали лихорадку Эбола, превысило 400 человек. По состоянию на 15 января, врачи зафиксировали 658 случаев этого опасного заболевания.
В Twitter отмечается, что в числе выявленных случаев заражения полностью подтверждены - 609 и вероятные - 49. С конца июля 2018 года в стране скончались 402 пациента. В сообщении также указано, что лишь в течение 15 января медики поставили диагноз девяти пациентам. Кроме того, возбудитель лихорадки Эбола за тот же день был выявлен в организме шести умерших.
Согласно официальным данным, за период с 8 августа в стране было вакцинировано 60 460 человек.
Минувшей осенью эксперты ВОЗ сделали официальное заявление о том, что эпидемия Эболы на территории ДРК, вероятно, не окончится в течение полугода, учитывая, что в августе произошла новая волна заболевания. Распространению заболевания способствует отсутствие проточной воды и одноразовых медицинских игл. При этом в рамках масштабной кампании по вакцинации, проведенной властями ДРК, было привито только лишь 27 тысяч человек (численность населения превышает 88 миллиона).
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|