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Эксперты ВОЗ сделали прогноз о продолжительности эпидемии лихорадки Эбола в ДРК
15.11.2018 18:12
Фото: medikforum.ru
Эпидемия лихорадки Эбола, вновь вспыхнувшей на территории Демократической республики Конго, может продлиться еще около полугода, считают эксперты ВОЗ.
Согласно официальным данным, за период с минувшего августа в стране было зарегистрировано 339 случаев заражения. Более двухсот инфицированных пациентов скончались.
Как передает Daily Mail, смертельно опасная болезнь, впервые выявленная в конце лета в провинции Северный Киву, уже успела дойти до города Бени населением более двухсот тысяч жителей. По мнению специалистов, ситуацию существенно осложняет то, что многие конголезцы с предубеждениям относятся к медикам. Вместе с тем, в стране действует огромное число неофициальных медцентров. Фактически именно они и становятся настоящими рассадниками заболевания, подчеркивают эксперты.
Отмечается, что во многих районах ДРК имеются трудности с водоснабжением, нет одноразовых игл для инъекций и других материалов, что также облегчает передачу возбудителя лихорадки Эбола. Роковую роль могут сыграть и симптомы, которые в начальной стадии весьма напоминают малярию. В результате многие заразившиеся конголезцы обращаются за помощью слишком поздно.
Кроме того, на этот раз зафиксировано беспрецедентно высокое число инфицирования у детей. Вероятно, они заражаются в больницах, куда родители приводят их в связи с какими-либо другими проблемами.
В ходе масштабной кампании по вакцинации от Эболы, которые ранее провели местные власти, удалось привить лишь 27 тысяч человек. Учитывая, что в стране проживают более 88 миллиона человек, этого слишком мало для защиты от распространения смертоносной болезни, констатируют эксперты ВОЗ. Как полагают эпидемиологи, в ближайшее время обстановка может стать еще более напряженной.
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