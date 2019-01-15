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В Абхазии во время ограбления убили гражданина РФ
08:49
Фото: progorodnn.ru
Правоохранительные органы Абхазии возбудили уголовное дело по факту гибели гражданина РФ.
По предварительной информации, 41-летний россиянин был убит во время попытки ограбления.
Как рассказали представители республиканского МВД, убийство совершено на территории населенного пункта Тамыш в Очамчырском районе Абхазии. Установлено, что в дом местного жителя Михаила Маслова незаконно проникли двое злоумышленников, лица которых были закрыты масками. Предположительно, они намеревались ограбить хозяина.
Когда Михаил Маслов застиг непрошеных гостей, злоумышленники начали в него стрелять, смертельно ранив в ногу.
По данным властей Очамчырского района, погибший мужчина является уроженцем Костромы. Он переехал в Абхазию вместе со своей семьей примерно пять лет назад.
Уголовное дело по итогам предварительной проверки возбудили по статье об убийстве, которое было по предварительному сговору совершено группой лиц и сопряжено с разбоем, вымогательством либо бандитизмом. Правоохранители продолжают работу по установлению всех обстоятельств случившегося, ведется поиск преступников.
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