Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Абхазии во время ограбления убили гражданина РФ

08:49

Фото: progorodnn.ru



Правоохранительные органы Абхазии возбудили уголовное дело по факту гибели гражданина РФ.



По предварительной информации, 41-летний россиянин был убит во время попытки ограбления.



Как рассказали представители республиканского МВД, убийство совершено на территории населенного пункта Тамыш в Очамчырском районе Абхазии. Установлено, что в дом местного жителя Михаила Маслова незаконно проникли двое злоумышленников, лица которых были закрыты масками. Предположительно, они намеревались ограбить хозяина.



Когда Михаил Маслов застиг непрошеных гостей, злоумышленники начали в него стрелять, смертельно ранив в ногу.



По данным властей Очамчырского района, погибший мужчина является уроженцем Костромы. Он переехал в Абхазию вместе со своей семьей примерно пять лет назад.



Уголовное дело по итогам предварительной проверки возбудили по статье об убийстве, которое было по предварительному сговору совершено группой лиц и сопряжено с разбоем, вымогательством либо бандитизмом. Правоохранители продолжают работу по установлению всех обстоятельств случившегося, ведется поиск преступников.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 347

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 09:09 Под Воронежем 8 человек погибли в дорожной аварии

Под Воронежем 8 человек погибли в дорожной аварии 15.1.2019 21:40 В Шахтах число жертв взрыва увеличилось до четырех человек

В Шахтах число жертв взрыва увеличилось до четырех человек 15.1.2019 20:44 В Найроби боевики атаковали отель: погибли три человека

В Найроби боевики атаковали отель: погибли три человека 15.1.2019 20:09 Скончался сержант Росгвардии, раненый осенью в Краснодаре

Скончался сержант Росгвардии, раненый осенью в Краснодаре 15.1.2019 09:46 В Кабуле жертвами теракта стали 4 человека, ранены более 100