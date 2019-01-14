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В Китае приговорили к смертной казни канадца, обвиняемого в наркоторговле
06:16
Фото: coinspot.io
В Китае приговорили к высшей мере наказания канадского подданного Роберта Ллойда Шелленберга, передает агентство Associated Press.
Иностранец был признан виновным в торговле запрещенными веществами.
Дело канадского гражданина, задержанного еще в 2014 оду, рассматривалось судом китайского города Далянь. Соответствующий вердикт вынесли в понедельник. Согласно постановлению, 36-летнего Роберта Ллойда Шелленберга казнят за наркоторговлю.
Ранее канадца приговорили к пятнадцати годам тюрьмы, но прокуратура сочла решение излишне мягким и обжаловала в конце прошлого года года.
Необходимо отметить, что приговор выносился на фоне напряженности, возникшей ранее между официальными Пекином и Оттавой. Обстановка обострилась после задержания в Китае двух канадцев. Экс-дипломата Майкла Коврига и предпринимателя Майкла Спавора обвинили в действиях, которые представляют угрозу безопасности КНР.
Возможно, задержание граждан Канады могло являться ответной мерой на арест финансового директора Huawei Technologies Мэн Ванчжоу.
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