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Индонезийского биолога съел крокодил
14.1.2019 20:50
Фото: parameter.sk
В Индонезии 44-летняя женщина-биолог Дизи Туво погибла в результате нападения крокодила.
Как пишет Daily Mail, трагический случай произошел во время очередного кормления, когда ученый бросала куски мяса пятиметровой рептилии.
В минувшую пятницу сотрудница биологического центра в городе Томохон (индонезийская провинция Северный Сулавеси) отправилась кормить гигантского хищника по кличке Мэрри. В прошлом крокодил, находившийся в вольере, никогда не проявлял агрессии к людям.
Предположительно, 44-летняя Дизи Туво, уже не раз кормившая мясом крокодила, проявила неосторожность. Сразу после того, как она подошла слишком близко к ограждению вольера, крокодил выпрыгнул из воды на высоту более двух метров и утащил биолога, полагают правоохранители. Свидетелей ЧП не было, однако другие сотрудники видели окровавленные останки женщины в пасти у крокодила, когда тот лежал на берегу пруда.
Рептилию незамедлительно обезвредили и доставили для обследования в ветеринарную клинику. Специалистам предстоит понять, почему крокодил, будучи сытым, мог атаковать человека.
По факту гибели ученого проводит разбирательство полиция. Правоохранители выясняют, кто является руководителем биологического центра, а также, было ли законным содержание в нем крокодилов.
Напомним, на прошлой неделе в Индии прошли пышно организованные похороны "дружелюбного крокодила", рядом с которым могли купаться даже дети. Проводить рептилию в последний путь собрались сотни деревенских жителей.
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