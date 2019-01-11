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В Индии на похороны «дружелюбного» крокодила пришли более 500 человек


11.1.2019 12:20
В Индии на похороны «дружелюбного» крокодила пришли более 500 человекФото: beatles.ru

В Индии несколько сотен человек собрались, чтобы почтить память рептилии по имени Гангарам.

Как сообщает Hindustan Times, обитавший в пруду крокодил пользовался большой любовью среди жителей окрестных деревень.

Судя по рассказам представителей местного лесничества, крокодил дожил до 130 лет. Когда он скончался  от старости, на похороны собрались порядка пятисот человек. Для Гангарама организовали пышную церемонию - останки рептилии были доставлены на тракторе, который был украшен цветами и гирляндами.

Как вспоминают жители близлежащих селений, умерший крокодил смог завоевать большую популярность и искреннюю любовь из-за своего необычайного дружелюбия. Гангарам для них являлся даже "не крокодилом, а другом", отметил мужчина по имени Басаван. По его словам, в пруду, где обитала рептилия, совершенно спокойно могли купаться дети - крокодил никогда ни на кого не нападал и за всю жизнь не причинил вреда.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 202

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