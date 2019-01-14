ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Австрии под лавиной погибли три человека, один числится пропавшим
В Австрии под лавиной погибли три человека, один числится пропавшим
Под Новосибирском задержаны подозреваемые в убийстве женщины из-за машины
Под Новосибирском задержаны подозреваемые в убийстве женщины из-за машины
Житель Башкирии после ссоры с женой совершил массовое убийство
Житель Башкирии после ссоры с женой совершил массовое убийство
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Лавров назвал возмутительным призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договоруЛавров назвал возмутительным призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договору
Врачи не смогли спасти мэра польского ГданьскаВрачи не смогли спасти мэра польского Гданьска
Лукашенко призывает скорее покончить с «недоразумением» в ДонбассеЛукашенко призывает скорее покончить с «недоразумением» в Донбассе
Де Ниро вновь признался в неприязни к ТрампуДе Ниро вновь признался в неприязни к Трампу
Во Франции в седьмой раз провели Русский Благотворительный Рождественский БалВо Франции в седьмой раз провели Русский Благотворительный Рождественский Бал

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам
Конкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Врачи не смогли спасти мэра польского Гданьска


14.1.2019 17:12
Врачи не смогли спасти мэра польского ГданьскаФото: tyt.by

Врачам не удалось спасти мэра польского Гданьска, который ранее был ранен во время публичного мероприятия.

Как уже сообщалось, медики оценивали состояние Павла Адамовича как крайне тяжелое. Хирурги экстренно провели сложнейшую операцию, которая продолжаласть около пяти часов.

Несмотря на все усилия, медикам не удалось спасти мэра Гданьска. Павел Адамович скончался в больнице университетского клинического центра.

ЧП случилось накануне вечером, когда градоначальник принимал участие в благотворительном концерте. Выскочивший на сцену мужчина ударил мэра Гданьска ножом в область сердца и живот. Сразу после нападения Адамовичу проводились реанимационные мероприятия на месте ЧП. Сразу после этого его доставили в медицинское учреждение.

Злоумышленника сразу же задержали, официальных комментариев о мотивах преступления пока не было. Ранее уже стало известно, что в прошлом 27-летний местный житель был признан виновным в ограблении банка. Из тюрьмы его выпустили несколько недель назад.

Напомним, со сцены нападавший кричал о том, что его незаконно осудили и приговорили к лишению свободы. Сразу после этого завязалась потасовка, в ходе которой он ударил мэра ножом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

На Бали двое российских туристов упали в ущельеНа Бали двое российских туристов упали в ущелье
На Украине сотрудники военкомата похитили футболиста из Крыма, чтобы отправить его в армиюНа Украине сотрудники военкомата похитили футболиста из Крыма, чтобы отправить его в армию
В Россию прибыли переданные Лаосом танки Т-34В Россию прибыли переданные Лаосом танки Т-34
Де Ниро вновь признался в неприязни к ТрампуДе Ниро вновь признался в неприязни к Трампу
В Буркина-Фасо террористы атаковали деревню: погибли 12 человекВ Буркина-Фасо террористы атаковали деревню: погибли 12 человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 812


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru