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Врачи не смогли спасти мэра польского Гданьска
14.1.2019 17:12
Фото: tyt.by
Врачам не удалось спасти мэра польского Гданьска, который ранее был ранен во время публичного мероприятия.
Как уже сообщалось, медики оценивали состояние Павла Адамовича как крайне тяжелое. Хирурги экстренно провели сложнейшую операцию, которая продолжаласть около пяти часов.
Несмотря на все усилия, медикам не удалось спасти мэра Гданьска. Павел Адамович скончался в больнице университетского клинического центра.
ЧП случилось накануне вечером, когда градоначальник принимал участие в благотворительном концерте. Выскочивший на сцену мужчина ударил мэра Гданьска ножом в область сердца и живот. Сразу после нападения Адамовичу проводились реанимационные мероприятия на месте ЧП. Сразу после этого его доставили в медицинское учреждение.
Злоумышленника сразу же задержали, официальных комментариев о мотивах преступления пока не было. Ранее уже стало известно, что в прошлом 27-летний местный житель был признан виновным в ограблении банка. Из тюрьмы его выпустили несколько недель назад.
Напомним, со сцены нападавший кричал о том, что его незаконно осудили и приговорили к лишению свободы. Сразу после этого завязалась потасовка, в ходе которой он ударил мэра ножом.
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